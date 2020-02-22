В Госдепартаменте США выразили соболезнования в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции в результате атак сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Турции.

«Мы выражаем соболезнования турецкому правительству в связи с гибелью этих солдат. В результате этих нападений (сил Асада) погибли несколько турецких военнослужащих. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО перед лицом этих действий», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве изданию «Анадолу».

В Госдепе напомнили, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким коллегой Р.Т.Эрдоганом выразил свою обеспокоенность по поводу насилия в Идлибе, вновь призвав Россию «прекратить пособничество злодеяниям режима Асада и выразив поддержку политическому урегулированию сирийского конфликта».

Ранее Министерство национальной обороны Турции сообщало, что в результате авиаудара по позициям ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации в четверг 20 февраля погибли двое турецких военнослужащих, 5 получили ранения.

«По данным источников в Идлибе, ликвидированы свыше 50 военных режима Асада. Уничтожены 5 танков, 2 БТР, 2 военных пикапа и 1 САУ»,- говорилось далее в сообщении оборонного ведомства.

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