Территория Китая, за исключением провинции Хубэй, будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым.

«В других регионах, за исключением Хубей, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию», — сказал посол в пятницу.

Он также сообщил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране — 0,55%.

Также посол сообщил, что «по всей территории Китая, за исключением провинции Хубэй, уже более 10 дней как не фиксируются новые случаи инфекции».

«И в Ухане количество инфекции уменьшается», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

«На сегодняшний день уже больше 18 тысяч человек выписаны из госпиталей», — сказал посол.

Minval.az