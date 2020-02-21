Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать в сирийской провинции Идлиб исходя из переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Телефонный разговор глав государств о судьбе Идлиба запланирован на 19:00 21 февраля, сообщили Эрдоган.

По словам главы Турции, происходящее в Идлибе можно назвать войной. По последним данным, в Идлибе нейтрализованы до 150 военных режима Башара Асада. Ликвидированы 12 танков, 3 бронетранспортера, 14 артиллерийских установок и 2 военных пикапа сторонников Асада, сообщил турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель предложили российскому лидеру провести 5 марта в Стамбуле четырехсторонний саммит по Сирии, однако Путин «не дал им желаемого ответа».

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