Группа американских законодателей обратилась к госсекретарю США Майку Помпео с призывом ввести санкции в отношении режима Башара Асада и России в связи с ситуацией в Идлибе.

Сообщение о письме за подписью главы комитета по внешним связям Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель и члена комитета Майка Маккола в адрес Помпео размещено на сайте комитета, передает агентство «Анадолу».

В письме акцентируется внимание на гибель с апреля 2019 года 1730 мирных жителей в результате интенсивных атак в Идлибе, совершенных режимом Асада при поддержке России, Ирана и движения «Хезболла».

Помпео призывают к дипломатическому давлению и экономическим санкциям на Дамаск и Москву.

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