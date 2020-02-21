Более 500 человек в китайских тюрьмах заразились смертельным коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава управления по делам тюрем Министерства юстиции КНР Хэ Пин, передает South China Morning Post.

Заражение диагностировали по меньшей мере у 505 заключенных в пяти тюрьмах в разных провинциях страны: Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян. Среди них — арестованные в женской колонии и один зараженный в колонии для несовершеннолетних. Еще девять случаев пока не подтверждены.

Отмечается, что в провинции Шаньдун уже уволили начальника Управления юстиции Цзе Вэйцзюня. Причиной снятия с должности стали «просчеты в работе по профилактике и контролю за распространением вируса в тюрьме». Первым заболевшим там стал охранник, о его заражении стало известно более недели назад. Власти попытались предотвратить распространение COVID-19 в тюрьме, однако это не удалось.

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