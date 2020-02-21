Представители разведывательного сообщества США в ходе проведенного в палате представителей конгресса брифинга заявили, что Россия вмешивается в президентские выборы 2020 года, чтобы добиться переизбрания президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на пять источников.

При этом упоминается, что брифинг состоялся 13 февраля. На следующий день Трамп жестко раскритиковал директора национальной разведки Джозефа Магуайра. А спустя несколько дней его отправили в отставку.

Помимо этого, согласно сообщению, Трамп не исключает, что конгрессмены-демократы могут использовать полученную информацию против него.

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