Президент США Дональд Трамп остался недоволен решением Американской киноакадемии наградить в качестве лучшего фильма года южнокорейскую картину Пон Чжун Хо «Паразиты». Об этом в четверг, 20 февраля, сообщило издание Variety.

«Победителем стал… фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, это всё было? У нас достаточно торговых проблем с Южной Кореей, а они дают ему лучший фильм года?» — обратился Трамп к участникам митинга в штате Колорадо.

Кроме того, американский лидер иронично назвал актера Брэда Питта умником за речь на церемонии «Оскара», отметив, что никогда не был его поклонником. Питт, получая статуэтку как лучший актер второго плана за роль в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», пошутил про несостоявшийся импичмент Трампа.

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