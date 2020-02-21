На аукционе Bonhams в Нью-Йорке планируют выставить детскую игрушку Альберта Эйнштейна — немецкую мозаику Perlen Mosaik Spiel («Жемчужная мозаика»). Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что набор состоит из доски с отверстиями и 520 разноцветных деталей, с помощью которых можно создавать всевозможные изображения. Всё это лежит в коробке размерами примерно 25 на 18 сантиметров. Отмечается, что на внутренней стороне коробки сделана надпись карандашом, и есть основания считать её первым автографом гениального учёного.

По данным экспертов, игру изготовили в 1870-х годах. Внешний вид мозаики доказывает, что хозяин в детстве проводил с ней много времени. Сам Эйнштейн впоследствии признавался, что вообще «очень редко мыслил словами». Психологи считают, что Perlen Mosaik была для него важным инструментом обучения, поскольку способствовала развитию визуального мышления, художественного воображения, а также математических навыков.

Специалисты подчеркнули, что будущий автор общей теории относительности не расставался с этой детской игрушкой всю жизнь и лишь перед смертью в 1955 году подарил её своему другу. В 2005 году эта вещь была экспонатом музея Мицуо Аида в Токио. В июне 2019 года нью-йоркский аукционный дом Kestenbaum & Company продал её за 13 тысяч долларов. На предстоящих торгах ставки будут начинаться уже с 60 тысяч долларов.

Minval.az