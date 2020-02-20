Россия и Турция на переговорах по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе обсуждают возможность совместного патрулирования в этом регионе.

Об этом сообщает газета «Yeni Şafak» со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Согласно сообщению, издание отмечает, что совместное патрулирование рассматривается как один из вариантов обеспечения стабильности в регионе.

По данным газеты, Россия, Турция и Иран обсудят урегулирование в Идлибе в марте на встрече в Тегеране, до этого в Анкару может приехать российская делегация.

Согласно меморандуму РФ и Турции от 22 октября 2019 года началось совместное российско-турецкое патрулирование участка границы Турции и САР, в частности, в провинциях Хасеке, Ракка и Алеппо.

Напомним, что ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.

Minval.az