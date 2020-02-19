В Финляндии министерство обороны в рамках эксперимента обеспечит проживание мужчин и женщин в общей казарме во время службы в армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что эксперимент планируют провести уже в 2020 и 2021 годах. Для участия военнослужащих обоих полов запросят согласие на совместное проживание. Однако участники эксперимента могут отказаться от него в любой момент.

Уточняется, что при этом ванная комната и туалет все равно будут раздельными.

На данный момент совместное проживание мужчин и женщин в общих казармах предусматривалось в исключительных условиях, а также в период проведения учений.

Minval.az