Франция с 2024 года прекратит принимать у себя т.н. «командированных» имамов из других стран.

«Мы работаем над тем, чтобы прекратить прием командированных имамов в 2024 году. Я сообщил странам, откуда они приезжают, Марокко, Турции и Алжиру, что в 2024 году это закончится», — заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер в эфире радиостанции France Inter.

При этом он объяснил такой срок тем, что имамы-иностранцы, которые уже служат во Франции, или получили разрешение приехать, имеют трехгодовой вид на жительство.

О данной мере объявил накануне президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе поездки на северо-восток страны, где, выступая в городе Мюлуз, говорил о необходимости борьбы против «исламского сепаратизма» внутри французского общества. Президент также сообщил о введении усиленного контроля за иностранным финансированием мест отправления культа с целью иметь возможность своевременно блокировать подозрительные проекты.

Minval.az