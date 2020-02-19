Министерство юстиции США сообщило о задержании гражданина Мексики, живущего в Сингапуре, который действовал в Соединенных Штатах «от имени иностранного правительства (России) без уведомления генерального прокурора» и вступил в сговор с этой целью, сообщает Дождь.

Согласно судебным материалам, российский правительственный чиновник, чье имя не называется, завербовал Эктора Алехандро Кабрера Фуэнтеса в 2019 году и поручил ему арендовать на чужое имя недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида. Он также запретил Эктору рассказывать близким об их встрече.

В феврале 2020 года Фуэнтесу поручили найти машину «источника правительства США» и зафиксировать ее местонахождение и регистрационный номер.

На мужчину обратил внимание охранник жилого дома в Майами, когда 14 февраля Фуэнтес фотографировал номера автомобиля «источника».

Вечером 16 февраля в международном аэропорту Майами таможенники проверили телефон супруги мексиканца и в папке с удаленными файлами обнаружили фотографии машины с правительственными номерами. Они также заметили, что сам Фуэнтес пересылал кому-то фото по WhatsApp. Мужчина признался, что получил задание от российского правительства.

Предварительные слушания начнутся 21 февраля в мировом суде в Майами.

El Universal называет задержанного ученым-микробиологом, чья работа связана с Россией. По данным из открытых источников, он окончил магистратуру в Казанском федеральном университете и специализируется на молекулярной биологии.

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