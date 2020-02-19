Президент США Дональд Трамп заявил, что работает с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе.

«У меня был очень хороший разговор с президентом Эрдоганом. Он жесткий парень, но у нас хорошие отношения… он не хочет, чтобы людей там убивали тысячами и сотнями тысяч», — сказал Трамп журналистам (цитата по РИА Новости).

«Мы говорили об Идлибе, мы работаем вместе и смотрим, что можно сделать», — отметил он.

Президенты США и Турции провели разговор по ситуации в Сирии в понедельник.

Minval.az