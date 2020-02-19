Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон достиг мирового соглашения о разводе со своей женой Мариной Вилер после двухлетнего судебного процесса. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на газету Express.

«Борис Джонсон достиг финансового соглашения с его женой, а судья позволил ей написать заявление о расторжении брака», — говорится в сообщении.

Как сообщает газета, 55-летний Джонсон и 54-летняя Марина Вилер разорвали отношения в 2018 году после 25-летнего брака. Вместе они имеют 4 детей.

Напомним, по информации СМИ, Бориса Джонсона бросила жена из-за измены. Супруги, которые прожили 25 лет, расстаются уже в третий раз из-за романов политика на стороне.

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