Египетский пилот Ашраф Абу Юср, которого в октябре 2019 года пожизненно лишили лицензии, требует 25 миллионов египетских фунтов (почти 1,6 миллиона долларов) от актера Мухаммеда Рамадана, который стал причиной увольнения.

Министерство гражданской авиации Египта в октябре прошлого года навсегда отстранило от работы пилота одной из частных авиакомпаний страны, после того как он позволил сесть за штурвал самолета местному популярному актеру.

В коротком ролике, распространенном в соцсетях, популярный египетский актер и певец Мухаммед Рамадан сидит за штурвалом и управляет самолетом в то время, как капитан воздушного судна сидит рядом с ним. Самолет, которым управлял египетский артист, следовал в столицу Саудовской Аравии, на борту находились пассажиры, передает РИА Новости.

Пилот подал иск против Рамадана в суд Города имени 6 октября (пригород Каира), потребовав «компенсации в размере 25 миллионов фунтов за материальный и моральный ущерб вследствие публикации фотографий и видео из кабины самолета». Ожидается, что суд рассмотрит данный иск 19 марта.

Пилот ранее в феврале обратился в Управление гражданской авиации с требованием пересмотреть решение о его отстранении от работы.

Аналогичный иск подан другим адвокатом пилота в Суд по экономическим делам Каира, в нем иск будет рассмотрен 26 февраля. Поводом для этого иска стала публикация Рамаданом клипа на новую песню, в котором он использовал кадры из кабины самолета.

С начала февраля в СМИ развернулась заочная баталия между Абу аль-Юсром и Рамаданом: пилот выступает на телеканалах, дает интервью газетам и рассказывает каждый раз все новые детали произошедшего в октябре прошлого года.

Minval.az