Власти Канады запустили процесс депортации 96-летнего бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого в причастности к массовому убийству воспитанников детдома в Ейске, передает РИА Новости.

Этот факт подтвердил агентству адвокат Оберлендра Рон Поултон. Он подчеркнул, что экстрадиция на данный момент не началась, и что лишение гражданства его клиента было несправедливым шагом со стороны канадского государства.

В октябре 2019 года ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел. Убитые нацистами были воспитанниками детского дома, эвакуированного в Ейск. После этого было возбуждено уголовное дело по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 «а» под началом доктора Курта Кристмана. Их подразделение известно использованием на оккупированных территориях мобильных газовых камер. Одна из операций проводилась на территории Краснодарского края в период 1942-1943 годов, когда в регион была направлена зондеркоманда. Массовое убийство детей на этой территории было совершенно 9 и 10 октября 1942 года.

В 1940-х и 1960-х годах несколько участников зондеркоманды СС-10 «а» было задержано и осуждено. Однако Оберлендеру удалось избежать уголовной ответственности, он скрылся от органов следствия сразу после капитуляции Германии. Он не отрицает своей службы в зондеркоманде, но заявляет о непричастности к массовым убийствам.

В декабре 2019 года Верховный суд Канады лишил Оберлендера ранее выданного гражданства, поскольку он скрыл от властей страны факт участия в деятельности зондеркоманды СС-10 «а». Поданную им апелляцию рассматривать отказались.

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