Евросоюз может ввести ограничительные меры в отношении социальных сетей и других коммуникационных платформ, которые откажутся от контроля и фильтрации контента с целью удаления фейковой информации, призывов, разжигающих ненависть, и прочих угроз европейской демократии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам индустрии Тьерри Бретон по итогам встречи в Брюсселе с главой компании Facebook Марком Цукербергом, передает ТАСС.

«Социальные сети, в частности, Facebook, безусловно, несут ответственность перед европейскими пользователями, а также перед лицом нашей демократии. Мы много говорили о необходимости серьезно взяться за работу по обеспечению полного контроля всего объема их контента, — заявил Бретон. — Если все социальные сети, действующие на европейском рынке, не начнут предпринимать конкретные действия в случае злоупотреблений, мы будем вынуждены предпринимать более жесткие меры, которые будут носить ограничительный характер», — заявил он.

Бретон также подчеркнул, что диалог с Цукербергом был «очень позитивным», и выразил уверенность, что глава Facebook верно понял сигнал европейского регулятора.

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