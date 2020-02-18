Компания Apple ограничит поставки iPhone по всему миру из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сообщается на ее сайте.

В заявлении поясняется, что вспышка вируса вызвала сложности в работе предприятий-поставщиков Apple в Китае. Вследствие этого мировые поставки смартфонов будут ограничены. Также ожидается, что доходы компании в нынешнем квартале будут ниже, чем прогнозировалось ранее.

Кроме того, компания заявила о снижении спроса на свою продукцию в Китае. Все магазины Apple в Китае, а также многие магазины-партнеры были закрыты. Открытые магазины работают сокращенное количество часов и с очень низким трафиком покупателей, отметили в компании.

«Наш главный приоритет — сейчас и всегда — это здоровье и безопасность наших сотрудников, партнеров по цепочке поставок, клиентов и сообществ, в которых мы работаем», — говорится в заявлении.

Minval.az