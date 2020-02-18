Запланированный на апрель автосалон в Пекин отложен на неопределённый срок из-за ситуации вокруг распространения нового коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Организаторы мероприятия указали, что решение принято, «чтобы обеспечить эффективным образом здоровье и безопасность как участников выставки, так и ее посетителей».

Планировалось, что автосалон состоится в период с 21 по 30 апреля. Новые даты проведения мероприятия будут объявлены позднее.

Международный автосалон проходит в столице Китая каждые два года. Он входит в число самых крупных подобных мероприятий наряду с автосалоном во Франкфурте-на-Майне и Детройте.

Minval.az