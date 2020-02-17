Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс ведет интенсивные и открытые дискуссии с Россией по нескольким вопросам. Об этом он сообщил в интервью газете Le Figaro, опубликованном в понедельник, 17 февраля.

Так, отвечая на вопрос по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона усилить диалог с Москвой, Столтенберг отметил, что НАТО «уже ведет этот диалог с Россией на институциональной основе».

«Мы его ведем по проблеме контроля над вооружениями, по вопросу снижения рисков, по теме прозрачности и по другим темам», — отметил генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Но мы ведем с ней интенсивные и открытые дискуссии», — заявил он.

Генсек подчеркнул, что странам НАТО «нужно оставаться едиными, говорить одним голосом и быть твердыми».

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