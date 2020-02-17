Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Ердоганов осудил действия РФ направленные на эскалацию конфликта в сирийской провинции Идлиб.

Главы государств обменялись мнениями о способах прекращения кризиса в сирийском Идлибе, а также отметили, что действия вооруженных сил режима президента страны Башара Асада в регионе недопустимы.

В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадда Дыра заявил, что США поддерживает действия Турции.

«Президент США выразил озабоченность по поводу насилия в Идлибе и поблагодарил президента Турции за усилия по предотвращению гуманитарной катастрофы. Президент Трамп выразил желание, чтобы Россия прекратила поддерживать преступления режима [президента Башара] Асада и выступила за политическое решение конфликта», – заявили в Белом доме.

Minval.az