Энтузиасты назвали способ получать обновления Windows 7 и таким образом воскресить операционную систему, поддержка которой прекратилась в январе, пишет профильное немецкое издание DeskModder.

По словам автора материала, для полноценного использования системы придется обмануть производителя ОС. Для этого автор предлагает поставить на компьютер неофициальный патч BypassESU и установить тестовое обновление KB4528069, которое выполнит проверку системы. После ее успешного завершения следует удалить BypassESU и скачать ряд официальных обновлений Windows.

В этом случае Microsoft будет расценивать версию операционной системы пользователя как коммерческую и продолжит поставлять обновления безопасности. Автор способа подчеркивает, что это неофициальный способ, снимает с себя ответственность за возможный провал эксперимента и сомневается в этической стороне лайфхака. Также он отметил, что Microsoft может в любой момент закрыть уязвимость.

Minval.az