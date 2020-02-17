Огромная статуя командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции, убитого в ходе авианалета войск США в прошлом месяце, установлена ​​в пограничной деревне Марун-эль-Рас на юге Ливана.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Памятник расположен на одной из обзорных площадок, с которых открывается вид на Израиль. Сулеймани показывает рукой в сторону Иерусалима.

Открытие памятника было приурочено к 40 дням со смерти генерала. Отмечается, что памятник изготовлен из прочного картона.

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