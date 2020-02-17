Японца Сатоси Уэмацу, который напал с ножом на постояльцев учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара, приговорили к смертной казни. Решение вынес окружной суд Иокогамы 17 января, сообщает ТАСС.

В ходе судебного процесса над 30-летним мужчиной его адвокаты настаивали на невменяемости подзащитного.

Во время первого слушания Уэмацу внезапно начал буйствовать и попытался положить себе что-то в рот, однако судебные приставы смогли его остановить.

Нападение на учреждение в Сагамихаре произошло в июле 2016 года.

В то время там находилось 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате инцидента погибли 19 человек, более 20 получили ранения.

До совершения преступления нападавший почти три года проработал в учреждении и уволился из него за несколько месяцев до убийства.

По словам Уэмацу, он не считает пациентов заведения за людей и хотел избавить их от страданий.

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