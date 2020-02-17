Кувейт и Саудовская Аравия в воскресенье начали пробную добычу нефти на двух месторождениях, расположенных в нейтральной зоне на границе между двумя странами, после более чем трехлетнего перерыва из-за разногласий насчет раздела нефтедобычи, сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадыль.

«Пробная добыча нефти на месторождениях «Аль-Вафра» и «Аль-Хафджи» началась в воскресенье, постепенно объем добычи будет доведен до естественного. Объем совместной добычи нефти в районе, разделенном с Саудовской Аравией, до конца текущего года вернется на свой обычный уровень в размере 550 тысяч баррелей в сутки», — отметил аль-Фадыль, передает РИА Новости.

По его словам, уровень добычи на месторождении «Аль-Вафра» уже достиг 140 тысяч баррелей в сутки, а на месторождении «Аль-Хафджи» — 250 тысяч баррелей в сутки, что является долей Кувейта.

Министр заверил, что Кувейт придерживается установленного для него ОПЕК размера добычи в 2,67 миллионов баррелей ежедневно. Однако, по его словам, согласно новой нефтяной стратегии эмирата, которую принял Высший совет по нефти, Кувейт стремится выйти на уровень добычи в размере четырех миллионов баррелей в сутки к 2040 году.

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