США намерены приостановить значительное число операций в Афганистане после заключения с радикальным движением «Талибан» соглашения о сокращении насилия в этой стране. Об этом заявил в воскресенье глава Пентагона Марк Эспер, отвечая на вопросы сопровождавших его в зарубежной поездке журналистов. Текст беседы распространила пресс-служба военного ведомства.

«Я не могу говорить в деталях, но мы договорились о некоторых вещах, которые не будем предпринимать» , — сказал Эспер, отвечая на вопрос, будут ли проводиться контртеррористические операции после договоренности о снижении насилия.

«Хотел бы сказать, что мы намерены отложить значительное число операций. Однако я не буду более вдаваться в детали».

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон и «Талибан» могут вскоре объявить о договоренностях. Американский лидер добавил, что США «хотели бы вернуть своих военных домой из Афганистана».

Minval.az