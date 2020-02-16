В столице Баварии завершила свою работу 56-я Мюнхенская конференция по безопасности.

В форуме, который прошел 14-16 февраля, приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.

«Я рад, что нам удалось устроить настоящие дебаты: кто-то соглашался, кто-то не соглашался. Именно этого мы и хотели», — сказал, закрывая встречу, председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, сообщает РИА Новости.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как «заседание представителей оборонных ведомств» стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

Minval.az