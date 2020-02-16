Возвращение Европы к выполнению своих обязательств по СВПД является единственным правильным решением проблемы.

Как сообщает İRNA, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в субботу.

Иранский министр иностранных дел отметил, что подход, принятый Европой, не помогает разрешению проблемы. «В случае выполнения Европой своих обязательств по ядерной сделке, Иран также будет остановить процесс прекращения своих обязательсвт в рамках СВПД», добавил он.

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