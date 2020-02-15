Мексика передумала покупать у России военные вертолеты, пишет газета El Universal со ссылкой на источники в МИДе латиноамериканской страны.

Собеседники издания не уточнили причин такого решения. О возможной сделке во время визита в страну в начале февраля говорил глава МИДа Сергей Лавров: «На рассмотрении мексиканской стороны находятся конкретные предложения «Рособоронэкспорта», в том числе и по дополнительным контрактам в сфере поставок вертолетов».

На фоне заявления Лаврова в Госдепе допустили, что в случае, если сделка состоится, могут ввести против Мексики санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Представитель внешнеполитического американского ведомства Уго Родригес уточнял, что позиция Вашингтона доведена до Мехико.

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