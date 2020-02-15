Исследователи из Нью-Йорка и специалисты музея Мунка в Осло выяснили, почему тускнеет легендарная картина «Крик» Эдварда Мунка. Об этом в субботу, 16 февраля пишет The New York Times.

Чтобы понять, почему «Крик» тускнеет, эксперты исследовали микроскопические образцы краски с картины 1910 года. В исследовании применили рентген, лазер и электронный микроскоп.

Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что в ходе предварительного анализа картины под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика».

По ее словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.

Полные результаты исследования «Крика» Мунка ожидаются этой весной.

В этом году музей Мунка планирует переезжать в новое здание, и его сотрудникам важно понять, как лучше обращаться с полотном и как его экспонировать.

Minval.az