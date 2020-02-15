Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией. Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК.

В первую очередь, по его словам, Европа способна действовать в отношениях с Россией «еще более жестко» и наращивать против нее давление. С другой стороны, у европейских лидеров есть возможность расширить стратегический диалог с Москвой, не отступая от своих ценностей и сохранив влияние.

Французский лидер подчеркнул, что второй вариант более предпочтителен, так как Россия является важным соседом Европы и потенциальным партнером в сфере безопасности и урегулирования кризисов, в частности, на Ближнем Востоке. «Мы говорим все меньше и меньше, а кризисов в наших отношениях все больше и больше», — заключил Макрон.

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