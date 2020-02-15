Турция выступает за расширение НАТО, и альянсу следует предоставить Планы действий для членства (ПДЧ) странам-аспирантам.

Как передает ТАСС, об этом в субботу заявил глава внешнеполитического ведомства республики Мевлют Чавушоглу в беседе с грузинскими журналистами на полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Турция выступает за расширение Североатлантического альянса. У НАТО есть страны-аспиранты, и им должен быть предоставлен План действий для членства. Это является нашей, турецкой позицией», — приводит слова министра телеканал «Рустави 2».

В конце января на Всемирном экономическом форуме в Давосе Чавушоглу заявил, что Турция выступает за принятие Грузии в состав Североатлантического альянса. Глава турецкого МИД отметил, что Грузия нуждается в НАТО так же, как и альянс в Грузии.

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