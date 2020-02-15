Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, в наушниках, вместо перевода с английского на украинский звучала музыка, пожаловался вслух украинский лидер, передает РИА Новости.

Выступление украинского президента проходило не в основном зале, а в небольшом помещении, послушать лидера пришло много журналистов, украинская делегация, участники Мюнхенской конференции. Когда Зеленский подошел к трибуне, там не было микрофона.

«Я могу получить микрофон? Я не могу без него», — обратился Зеленский к организаторам. После этого представитель конференции отдал свой микрофон президенту.

После короткой речи Зеленский начал отвечать на вопросы ведущей — американской журналистке телеканала CNN.

«У меня в наушниках звучит музыка», — неожиданно сказал президент по-английски.

«Есть технические проблемы», — заявил он, отвечая на очередной вопрос ведущей.

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