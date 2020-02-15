В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщает DW со ссылкой на заявление китайского суда.

Помимо этого, уголовным преступлением будет считаться утаивание истории своих путешествий. Заболевший, а затем распространивший коронавирус человек будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности и приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Таким образом, комиссия по здравоохранению Китая запретила гражданам с симптомами вируса перемещаться по территории государства на автобусах, поездах и самолетах. Вернувшиеся после праздников из зоны очага эпидемии должны находиться дома или под наблюдением врачей две недели. Отказ от карантина будет караться наказанием.

Minval.az