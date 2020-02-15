Народный банк Китая (ЦБ) на фоне распространения коронавируса в стране принял ряд мер по повышению уровня безопасности тех, кто пользуется наличными средствами, выпустив на рынок около 600 миллиардов юаней новыми банкнотами, а использованные теперь поступают на дезинфекцию и на карантин от 7 до 14 дней.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

«После начала вспышки заболевания мы стали уделять особое внимание безопасности и здоровью населения при использовании наличных денежных средств, а также приняли ряд мер. Прежде всего, убедились, что новые банкноты доступны населению. До 17 января этого года Народный банк Китая организовал распределение по всей стране почти 600 миллиардов юаней (около 85,8 миллиардов долларов) в новых банкнотах», — сообщил Фань Ифэй.

Он также указал, что перед началом Китайского нового года (24 января) в город Ухань в срочном порядке были направлены 4 миллиарда юаней в новых банкнотах.

По его словам, это укрепило чувство защищенности сотрудников банков и других учреждений, где используют наличные средства. Помимо этого, было приостановлено движение наличных средств между провинциями, а также внутри провинций с наиболее тяжелой эпидемической ситуацией, что также снижает риск распространения заражения.

«Процесс выдачи наличных средств происходит с соблюдением мер контроля и гигиены, от коммерческих банков требуют, чтобы операции с наличными проводились в соответствии с разграничением доходов и расходов. Выдача средств должна по максимуму производится именно новыми банкнотами», — заявил представитель ЦБ.

После этого, в регионах, где эпидемическая ситуация наиболее тяжелая, банкноты должны пройти ультрафиолетовую или высокотемпературную дезинфекцию и храниться в банке 14 дней, после чего их снова можно вернуть в обращение. В районах, где ситуация не столь критична, «карантин» для банкнот органичен семью днями.

Вместе в тем он заявил, что денежные средства, поступающие в банк из больниц и с фермерских рынков должны подвергаться специальной обработке и храниться изолированно, после дезинфекции они остаются в Народном банке Китая и не подлежат выдаче.

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