Власти Ирана не притронутся к черным ящикам сбитого 8 января по ошибке украинского самолета в отсутствие представителей всех заинтересованных в расследовании сторон.

Как передает ТАСС, об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью телекомпании NBC иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

Он отрицательно ответил на вопрос, исследуют ли власти Ирана содержимое черных ящиков украинского Boeing 737. «Нет, мы не притронемся к черным ящикам в отсутствие всех заинтересованных сторон», — отметил Зариф. По его словам, черные ящики вскрыты.

«Мы признали, что самолет был сбит ракетой, выпущенной нами. Вся информация, которую хотят получить родственники жертв, находится там. Нам нужна информация, почему это произошло, нам отказываются предоставить эту информацию», — добавил глава МИД Ирана, отвечавший на вопросы на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Он акцентировал внимание на том, что его стране требуются западные технологии, опыт и знания, чтобы расшифровать содержимое черных ящиков. «Мы просили помочь нам, почему Соединенные Штаты нам не помогают? Это гуманитарный вопрос. Почему нам не предоставили программное обеспечение и профессиональную компетенцию», — задал риторические вопросы министр.

Зариф также выразил сожаление тем, что иранские военные не довели своевременно до сведения МИД своей страны данные о том, что по ошибке сбили украинский самолет.

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