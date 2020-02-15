Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в субботу муниципальный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Аналогичные меры существовали во многих районах Уханя и прежде: людям фактически запретили выходить за пределы квартиры. Тем не менее, как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства, с 14 февраля соответствующие методы распространились абсолютно на все части города.

В соответствии с принятым решением, компаунды имеют право покидать только медики, работники сферы транспорта и лица, участвующие в борьбе с пневмонией. На территорию жилого комплекса может попасть только человек, получивший для этого специальное разрешение.

В Пекине в последние дни действуют аналогичные, но менее жесткие ограничения. Попасть во многие жилые комплексы можно только по специальной карточке, которая выдается в одном экземпляре на семью. Войти без нее на территорию компаундов, куда можно попасть только через одни ворота (остальные заблокированы), посторонним лицам практически невозможно.

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