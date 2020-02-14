Международный институт стратегических исследований представил доклад об объемах расходов на оборону и вооружения стран мира в 2019 году. Согласно представленным данным, общая сумма таких расходов выросла на 4% и превысила $1,7 трлн, передает онлайн-издание «mk.ru».

Топ-10 остался неизменным. Первое место с большим отрывом занимают США ($684,6 млрд), далее идут Китая и Саудовская Аравия. Россия сохранила за собой 4-е место ($21, 7 млрд), замыкает первую пятерку Индия. Во второй пятерке — Великобритания, Франция, Япония, Германия, Южная Корея.

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