Отношения России и Евросоюза необходимо улучшать, уверен президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Мы в Германии ответственны за то, чтобы всерьез воспринимать обеспокоенность и интересы народов Центральной Европы, придавать им вес и действовать в соответствии с этим. Одновременно нам нужно смотреть на причины нарастающего отчуждения России. Европа не может и не должна мириться с этим. Нам нужны другие, лучшие отношения с Россией, а России — с Европейским Союзом», — заявил Штайнмайер в пятницу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс».

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, мероприятие продлится до воскресенья. Конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.

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