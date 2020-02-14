Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу обратился с призывом к международному сообществу продлить эмбарго на поставки оружия в Иран, сроки которого истекают осенью 2020 года, сообщает ТАСС.

«Мир должен отвергнуть насилие со стороны Ирана и действовать сейчас же, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана», — написал в твиттере госсекретарь.

При этом он прокомментировал информацию американского командования о том, что ранее корабль ВМС США перехватил в Аравийском море судно с грузом иранского вооружения, направлявшегося йеменским повстанцам.

«ВМС США перехватили 358 сделанных в Иране ракет и прочих компонентов вооружений во время их доставки хуситам в Йемен. Это еще один пример того, как Исламская республика Иран — один из крупнейших мировых спонсоров терроризма — продолжает бросать вызов Совету Безопасности ООН», — отметил Помпео.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения до 2023 года.

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