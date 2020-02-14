Житель американского штата Канзас Джефф Гебхарт готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто познакомит его с женщиной его мечты. Главное требование к будущей спутнице жизни – она должна любить собак, пишет kctv5.

47-летний Гебхарт обратился к психологам, которые составили для него анкету для кандидаток в идеальные жены.

В списке есть вопрос о том, любит ли будущая спутница жизни животных, в частности, собак. Мужчина отмечает, что для него это очень важно.

Гебхарт заявил, что любому желающему он заплатит 25 тысяч долларов, если тот подберет ему супругу согласно анкете. Такую же сумму американец отправит местному приюту для собак.

Холостяк утверждает, что его предложение — не шутка. Просто он устал от знакомств по интернету и нелепых свиданий, поэтому решил прибегнуть к знакомству таким способом.

«Моему потраченному на поиски девушки времени и страданиям, которые я испытал при этом, определенно можно найти денежный эквивалент, впрочем, примерно такую же сумму я бы потратил на свидания», — заявил Джефф Гебхарт.

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