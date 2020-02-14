В ходе драки, произошедшей в лагере для беженцев в Германии, пострадал гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report, инцидент произошел в лагере беженцев города Деггендорф провинции Бавария.

В столовой лагеря произошла драка между гражданином Азербайджана и сенегальцем. Причиной конфликта послужило то, что за несколько дней до этого сенегалец приставал к азербайджанке. 35-летний гражданин Азербайджана по имени Т.М. (личность не раскрывается) потребовал у сенегальца извиниться перед женщиной. Вскоре спор между мужчинами перерос в драку.

Во время драки кто-то со стороны бросил в азербайджанца бутылкой. Т.М. получил удар по голове и упал, бросивший бутылку с места инцидента сбежал.

Гражданин Азербайджана был доставлен в ближайший госпиталь на машине скорой помощи, ему наложили 4 шва на голову. Врачи сообщают, что его состояние нормальное.

Полиция Деггендорфа в настоявшее время ведет расследование по факту.

Minval.az