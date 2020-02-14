Компания отложила запуск сервиса по поиску знакомств Facebook Dating в Европе, сообщила комиссия по защите данных Ирландии (DPC). Ведомство, отвечающее за сохранность персональных данных в стране, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, 10 февраля провело выемку документов из офиса.

Facebook планировал развернуть функцию подбора пары в Европе в четверг, 13 февраля. Согласно заявлению комиссии, компания впервые уведомила DPC об этом 3 февраля, не предоставив при этом никаких сведений или документов о том, как будет осуществляться защита личных данных. Facebook должен был передать их на оценку в соответствии с GDPR – европейским регламентом по обработке персональных данных, сообщает онлайн-издание «Ведомости».

Сервис знакомств от Facebook появился в сентябре 2019 г., к данному моменту он доступен только для пользователей из США. Профили сервиса Facebook Dating отличаются от обычных страниц в Facebook и Instagram, однако сам сервис использует списки друзей и подписчиков из обеих соцсетей. Пользователи Facebook Dating могут отметить, что секретно влюблены в кого-то из своих друзей в Facebook и Instagram. Если другой человек сделает то же самое, Facebook Dating соединяет пользователей друг с другом.

Minval.az