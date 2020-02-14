Каждый человек за день выбрасывает в среднем по целому бигмаку, пишет Daily Mail. Сообщается, что к такому выводу пришли исследователи из Вагенингенского университета в Нидерландах.

Они подвергли сомнению статистику Организации Объединённых Наций, на которую до сих пор опирались в подобных исследованиях. Согласно её данным, в 2005 году около трети всех продуктов в мире отправились на помойку. Это более 1 миллиарда 300 миллионов тонн еды. Однако голландские учёные заявили, что на самом деле эта цифра намного больше, поскольку ООН не учитывала уровень достатка потребителей.

Голландские эксперты сопоставили данные ООН, Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения. В итоге они установили, что количество выбрасываемой еды начинает увеличиваться, как только ежедневный доход человека становится выше 6,7 доллара. Это позволило вычислить, что средний объём пищевых отходов на душу населения составляет 527 килокалорий в день. Отмечается, что это сопоставимо с питательностью большого бургера. Стоит упомянуть, что ООН оценивала этот показатель в 214 килокалорий в день.

По информации ООН за 2019 год, в мире голодает 820 миллионов человек, и эта цифра продолжает расти. Ещё два миллиарда людей недоедают или вынуждены питаться некачественной едой. Большинство голодающих — жители азиатских стран (около 500 миллионов) и Африки (более 250 миллионов). Выброшенной на планете еды хватило бы, чтобы накормить примерно 300 миллионов.

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