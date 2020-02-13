«Принятое сегодня решение парламента сирийского режима, которое признает события 1915 года так называемым «геноцидом», является поучительным примером. Это является проявлением лицемерия со стороны режима, который много лет совершал бойню, вытеснял миллионы людей из своих домов и применял химическое оружие», -об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В МИД Турции также выразили мнение, что Дамаск несет ответственность за гуманитарную драму, которая разворачивается у границ Турции и Сирии, передает ТАСС.

Напомним, что парламент Сирии на голосовании в четверг на фоне обострения в Идлибе внезапно принял резолюцию, признающую вымышленный «геноцид армян» в Османской Турции.

Minval.az