В Евросоюзе пока не видят необходимости закрывать для китайцев границы Шенгенского пространства из-за коронавируса, заявили в четверг в Брюсселе после заседания чрезвычайного Совета ЕС по здравоохранению министр здравоохранения председательствующей в совете Хорватии Вили Берош и член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис.

«Мы не перестаем повторять, что ситуация с распространением коронавируса должна отслеживаться час за часом. Если будет эскалация эпидемии, то будут предприняты новые действия. Если надо будет закрыть границы, будем это обсуждать, и в соответствии с национальным законодательством каждого государства-члена придем к нужной реакции», — сказал Берош на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности закрытия для китайских граждан Шенгенской зоны в случае расширения масштабов эпидемии коронавируса, передает «Интерфакс».

«Ситуация в настоящий момент не требует таких мер. Я думаю, что мы должны подходить к этому позитивным образом. Есть меры, принятые государствами-членами, и меры, принятые Китаем, и мы надеемся, что они дадут результат и позволят блокировать вирус», — добавила в свою очередь член ЕК по здравоохранению Кириакидис.

Minval.az