Пентагон приступит к активному испытанию гиперзвукового оружия в 2020 году, заявил глава стратегического командования США Чарльз Ричард.

По его словам, 2020 год является «ключевым для разработки гиперзвукового оружия». «Пентагонначинает активно проводить летные испытания во многих областях и готовит промышленную базу для производства гиперзвуковых систем», — говорится в письменных показаниях Ричарда перед сенатом, передает РИА Новости.

Высокопоставленный представитель Пентагона отметил, что это «обеспечит постоянное, видимое и глобальное присутствие, нацеленное на воздействие на поведение противника на всех этапах конфликта без пересечения ядерного порога». Кроме того, гиперзвуковые системы «обеспечат эффективный потенциал сдерживания».

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