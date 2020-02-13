В городе Ахмедабад в Индии идут работы по строительству стены длиной в 400 метров, чтобы загородить городские трущобы к приезду президента США Дональда Трампа.

Представитель местных властей объяснил постройку стены соображениями безопасности, а также указал, что она ведется в рамках облагораживания территории, передает портал «Лента.ру».

Подрядчик, который возводит стену по заказу государства, однако описал цели иначе: барьер будет стоять вдоль дороги от аэропорта к городу, по которой Трамп поедет на встречу с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Он рассказал, что 150 каменщиков работают круглые сутки, чтобы успеть закончить проект до приезда американского лидера в Индию. В трущобах, расположенных вдоль дороги, проживают примерно 800 бедных семей.

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