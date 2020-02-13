Государственным органам по охране культурного наследия Турции удалось вернуть из Великобритании два археологических объекта: скульптуру, изображающую запряженную быками повозку, и саркофаг, сообщило Министерство культуры и туризма страны.

По данным министерства, элементы саркофага типа Сидамары, найденного в 1980 году в Ыспарте, и скульптурная композиция, датируемая 2-3 тысячелетием до н. э., изображающая повозку, запряженную быками, обнаруженные в Великобритании, будут возвращены британскими госорганами в Турцию 15 февраля и будут выставлены в Музее анатолийских цивилизаций Анкары, передает РИА Новости.

Название саркофаги получили от малоазиатской деревни Сидамара, где их впервые обнаружили.

Найденный недалеко от Ыспарты саркофаг, относящийся к римскому периоду, состоял из пяти частей, которые были зарегистрированы в музее Ыспарты в 1987 году. Позже два недостающих элемента были обнаружены в каталоге британского аукционного дома Sotheby’s за 1988 год, но аукционный дом отказался раскрыть имена покупателей.

В 2019 году один элемент был выставлен на продажу аукционным домом Christie’s, и турецкой полиции совместно с Интерполом и коллегами из Скотленд-Ярда удалось убедить собственника вернуть объект культурного наследия.

Статуэтка, изображающая запряженную быками повозку, была выставлена на продажу британским аукционным домом Bonhams. Археологический артефакт, датируемый 2-3 тысячелетием до н.э., привлек внимание турецких специалистов своей схожестью с образцами, выставленными в музее города Шанлыурфа.

С помощью британской полиции скульптуру удалось снять с аукциона и уговорить собственника вернуть археологический артефакт.

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