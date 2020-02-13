Беглый экс-президенту Боливии Эво Моралес дал президенту России Владимиру Путину советы по защите от переворота. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Отмечается, что Моралес сейчас проживает в Аргентине. «Нужна специальная идеология для военных и полицейских. Не только в России, но и в любом другом государстве». Например, у бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса были вооруженные гражданские отряды, а не только военные, которые могут предать», — сказал бывший боливийский лидер, говоря о советах Путину, чтобы тот не оказался в аналогичном положении. По мнению Моралеса, такие отряды смогут остановить любой переворот.

Он также рассказал, что не общался с Путиным с момента отречения от власти, однако посольство России в Боливии присылало ему несколько СМС.

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